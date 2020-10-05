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Здоровье

В Крыму отмечается рост смертей от болезней системы кровообращения

11:27 понедельник, 5 октября 2020

В 2019 году на территории Республики Крым у 47,6 тыс. человек впервые выявлены заболевания системы кровообращения. Это на 3,7% больше, чем за 2018-й.

Об этом сообщили в Крымстате.

От болезней системы кровообращения в прошлом году умерли 15 тысяч крымчан, большая часть из которых - женщины (55,5%). «По сравнению с 2018 годом число умерших от болезней системы кровообращения увеличилось на 4,6%, из них мужчин – на 3,4%, женщин – на 5,5%», - уточнили в службе статистики.

Причиной смерти большинства из них стала ишемическая болезнь сердца, на втором месте - инфаркта миокарда.

«В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта включают повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность», - отмечают в Крымстате.

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