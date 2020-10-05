В Крыму кайтсерферов унесло в открытое море

В 14.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе п. Межводное Черноморского района в море на расстоянии около 4-х километров от берега уносит в море двух кайтсерфингистов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб.

К месту происшествия направлена оперативная группа 25 пожарно-спасательной части 5 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, отделение государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Крым, отделение аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» п. Черноморское.

По прибытию на место вызова было установлено, что трое кайтсерфингистов находились в воде на расстоянии 2-х километров от берега. Пострадавшие были спасены, погружены в лодку и доставлены на берег проплывающими рядом на лодке очевидцами, которые не оказались равнодушными к чужой беде. В медицинской помощи пострадавшие не нуждаются, обстоятельства происшествия уточняются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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