Власть
В Крыму анонсировали снижение цен на продукты
В Крыму планируется строительство большого оптового центра по продаже продуктов питания.
Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в эфире телеканала Крым 24.
— В этом году начинаем строительство оптово-логистического центра на территории Симферопольского района объемом 50 тысяч тонн. Это перспектива по снижению цен на продукты питания, – сказал Юрий Гоцанюк.
Любой сельхозпроизводитель сможет реализовать свою продукцию на данную площадку. Вице-премьер также добавил, что цены на сельскохозяйственных ярмарках ниже рыночных на 10%.
На поддержку сельхоз также отрасли в этом году выделили 3 миллиарда рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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