В Крыму анонсировали снижение цен на продукты

В Крыму планируется строительство большого оптового центра по продаже продуктов питания.

Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк в эфире телеканала Крым 24.

— В этом году начинаем строительство оптово-логистического центра на территории Симферопольского района объемом 50 тысяч тонн. Это перспектива по снижению цен на продукты питания, – сказал Юрий Гоцанюк.

Любой сельхозпроизводитель сможет реализовать свою продукцию на данную площадку. Вице-премьер также добавил, что цены на сельскохозяйственных ярмарках ниже рыночных на 10%.

На поддержку сельхоз также отрасли в этом году выделили 3 миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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