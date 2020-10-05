Происшествия
В горной местности в районе Ай-Петри спасли 16-летнюю девушку
В Бахчисарайском районе с горной местности эвакуировали пострадавшую 16-летнюю девушку.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму, произошло это в районе горы Ай-Петри (гора Куин-Тепе).
Как отмечается, прибывшие на место происшествия спасатели транспортировали пострадавшую из горно-лесной зоны к автомобилю «скорой» и передали медработникам.
«Пострадавшая направлена в приемное отделение Республиканской детской клинической больницы в Симферополе», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму спасатели оказали помощь заблудившимся в районе Мисхорской тропы туристам из российского Екатеринбурга.
Ранее в районе Никитских скал (Ялта), совершая восхождение, женщина сорвалась и упала с 15-метровой скалы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
На мысе Меганом в Крыму спасли туристов. В службу спасения поступило сообщение о том, что двое туристов поднялись на крутой склон мыса Меганом и самостоятельно спуститься не могут.
На Таракташской тропе около Ялты потерялись туристы. Двое туристов сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке на Таракташской тропе.
Две туристки из Екатеринбурга потерялись в крымских горах. Две туристки из Екатеринбурга заблудились в районе горы Ай-Петри, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Спасатели эвакуировали туристку с тропы Голицына. Пострадавшая оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не могла.
Крымская Золушка: Поклонская потеряла туфельку на инаугурации губернатора фото
В Севастополе состоялась инаугурация губернатора Михаила Развозжаева, победившего на выборах благодаря поддержке более чем 85% избирателей.
Великобритания научилась обходить комплексы ПВО С-400 около Крыма
Работу российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф» могла научиться блокировать Великобритания.
В Крыму пропала студентка, уехавшая кататься на яхте с российским бизнесменом
В Крыму пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина.
Снова рекорд: в Крыму выявили 103 новых случая коронавируса
За 3 октября на территории Республики Крым подтверждено 103 новых случая коронавирусной инфекции.
23 часа назад
В Украине придумали как «приземлить» российскую авиацию за полеты в Крым
Владимир Омелян, который с 2016 по 2019 год возглавлял Министерство инфраструктуры Украины, считает, что «пока нет реальных способов физически арестовать российские борты, которые осуществляют полеты в Крым, нарушая этим украинское законодательство».