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Происшествия

В горной местности в районе Ай-Петри спасли 16-летнюю девушку

08:52 понедельник, 5 октября 2020
Ялта

В Бахчисарайском районе с горной местности эвакуировали пострадавшую 16-летнюю девушку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму, произошло это в районе горы Ай-Петри (гора Куин-Тепе).

Как отмечается, прибывшие на место происшествия спасатели транспортировали пострадавшую из горно-лесной зоны к автомобилю «скорой» и передали медработникам.

«Пострадавшая направлена в приемное отделение Республиканской детской клинической больницы в Симферополе», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму спасатели оказали помощь заблудившимся в районе Мисхорской тропы туристам из российского Екатеринбурга.

Ранее в районе Никитских скал (Ялта), совершая восхождение, женщина сорвалась и упала с 15-метровой скалы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На мысе Меганом в Крыму спасли туристов. В службу спасения поступило сообщение о том, что двое туристов поднялись на крутой склон мыса Меганом и самостоятельно спуститься не могут.

На Таракташской тропе около Ялты потерялись туристы. Двое туристов сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке на Таракташской тропе.

Две туристки из Екатеринбурга потерялись в крымских горах. Две туристки из Екатеринбурга заблудились в районе горы Ай-Петри, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Спасатели эвакуировали туристку с тропы Голицына. Пострадавшая оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не могла.

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