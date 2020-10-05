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Происшествия

В горах Крыма неожиданно погибли десятки кабанов

06:45 понедельник, 5 октября 2020
В горах Крыма неожиданно погибли десятки кабанов

фото © Новости Крыма

На Ай-Петринской яйле туристы обнаружили стадо мертвых кабанов.

Туристы заметили погибших животных во время прогулки по склону горы Кильсе-бурун. На тушах не было повреждений и крови и, как утверждают очевидцы, на шкурах были заметны следы подпалин. Животные лежали в нескольких метрах друг от друга на открытом плато.

Правоохранители, оказавшиеся рядом, стали свидетелями происшествия и пояснили причину странной гибели диких животных. Ночью кабаны вышли из леса во время грозы и в них ударила молния. Стадо погибло мгновенно. В настоящее время сотрудники лесничества занимаются вывозом туш. Как сообщает интернет-портал «Российской газеты» молния убила сразу 17 животных.

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