Происшествия
В горах Крыма неожиданно погибли десятки кабанов
фото © Новости Крыма
На Ай-Петринской яйле туристы обнаружили стадо мертвых кабанов.
Туристы заметили погибших животных во время прогулки по склону горы Кильсе-бурун. На тушах не было повреждений и крови и, как утверждают очевидцы, на шкурах были заметны следы подпалин. Животные лежали в нескольких метрах друг от друга на открытом плато.
Правоохранители, оказавшиеся рядом, стали свидетелями происшествия и пояснили причину странной гибели диких животных. Ночью кабаны вышли из леса во время грозы и в них ударила молния. Стадо погибло мгновенно. В настоящее время сотрудники лесничества занимаются вывозом туш. Как сообщает интернет-портал «Российской газеты» молния убила сразу 17 животных.
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