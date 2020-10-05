В горах Крыма неожиданно погибли десятки кабанов

фото © Новости Крыма

На Ай-Петринской яйле туристы обнаружили стадо мертвых кабанов.

Туристы заметили погибших животных во время прогулки по склону горы Кильсе-бурун. На тушах не было повреждений и крови и, как утверждают очевидцы, на шкурах были заметны следы подпалин. Животные лежали в нескольких метрах друг от друга на открытом плато.

Правоохранители, оказавшиеся рядом, стали свидетелями происшествия и пояснили причину странной гибели диких животных. Ночью кабаны вышли из леса во время грозы и в них ударила молния. Стадо погибло мгновенно. В настоящее время сотрудники лесничества занимаются вывозом туш. Как сообщает интернет-портал «Российской газеты» молния убила сразу 17 животных.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На центральном рынке в Керчи порезали торговые палатки. В Керчи утром 4 октября обнаружили, что неизвестные порезали целый ряд торговых палаток на центральном рынке.

Две искореженные иномарки: на трассе в Алуште пострадали два человека. Две иномарки столкнулись на трассе Симферополь-Ялта в районе Алушты.

ДТП с пассажирским автобусом в Керчи: есть пострадавшие. В Керчи столкнулись Жигули и пассажирский автобус, пострадали водитель и пассажир легкового авто.

Опубликовано видео с места гибели двух детей и взрослого в Крыму. В пятницу в Сакском районе Крыма в частном домовладении произошел пожар. На месте трагедии были обнаружены тела двух малолетних детей - мальчиков в возрасте 5 и 2 лет и их 50-летнего дедушки.