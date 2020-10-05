Украина изучает хорватский опыт для «деоккупации Крыма»

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Вицепремьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отправился с рабочим визитом в Хорватию, где он проведет ряд встреч, с целью изучения Украиной опыта Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства.

«Сейчас Минреинтеграции работает над государственной политикой деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины – частей Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова. Опыт Хорватии очень важен для нас в рамках безопасной реинтеграции. Украинский и хорватский народы связаны, наши страны имеют одинаковые судьбы .. Вы пережили оккупацию и восстановили суверенитет, пока же Украина переживает сложный период – возвращение оккупированных Россией Донбасса и Крыма», – цитирует пресс-служба Резникова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в его ведомстве уже завершили работу над своей частью «стратегии деоккупации Крыма», провели консультации с Министерством реинтеграции и временно оккупированных территорий Украины. Сейчас готовится общий документ по указанной стратегии для дальнейшей передачи в СНБО Украины.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался назвать конкретные пункты «стратегии деоккупации Крыма», которую готовят власти, сославшись на «государственную тайну».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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