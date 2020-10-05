Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +20
море +22

Власть

Украина изучает хорватский опыт для «деоккупации Крыма»

15:02 понедельник, 5 октября 2020
Украина изучает хорватский опыт для «деоккупации Крыма»

фото © Радио Свобода

Вицепремьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отправился с рабочим визитом в Хорватию, где он проведет ряд встреч, с целью изучения Украиной опыта Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства.

«Сейчас Минреинтеграции работает над государственной политикой деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины – частей Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова. Опыт Хорватии очень важен для нас в рамках безопасной реинтеграции. Украинский и хорватский народы связаны, наши страны имеют одинаковые судьбы .. Вы пережили оккупацию и восстановили суверенитет, пока же Украина переживает сложный период – возвращение оккупированных Россией Донбасса и Крыма», – цитирует пресс-служба Резникова.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в его ведомстве уже завершили работу над своей частью «стратегии деоккупации Крыма», провели консультации с Министерством реинтеграции и временно оккупированных территорий Украины. Сейчас готовится общий документ по указанной стратегии для дальнейшей передачи в СНБО Украины.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался назвать конкретные пункты «стратегии деоккупации Крыма», которую готовят власти, сославшись на «государственную тайну».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Алтабаева осталась российским сенатором от Севастополя. Глава Севастополя Михаил Развожаев наделил Екатерину Алтабаеву полномочиями представителя в Совете Федерации России от исполнительной власти.

Британия поддержала санкции ЕС против строителей Крымского моста. Великобритания поддержала санкции, введенные Евросоюзом против строителей Крымского моста и железной дороги.

Правительство Севастополя отправлено в отставку. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отправил в отставку правительство города. Соответствующий указ опубликован на портале органов госвласти Севастополя.

Севастопольские госучреждения из-за коронавируса прекращают прием граждан. В Севастополь постепенно возвращаются ограничения, связанные с личными приемами граждан и клиентов.

Власть
Украина изучает хорватский опыт для «деоккупации Крыма»

Украина изучает хорватский опыт для «деоккупации Крыма»

Вицепремьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отправился с рабочим визитом в Хорватию, где он проведет ряд встреч, с целью изучения Украиной опыта Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Водный кризис
Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира

Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сейчас изучается вопрос по очистки воды в реке Салгир для ее дальнейшего использования «в бытовых нуждах».

Происшествия
Юный житель Севастополя получил год тюрьмы за пост ВКонтакте

Юный житель Севастополя получил год тюрьмы за пост ВКонтакте

Провозглашен обвинительный приговор 17-летнему жителю Севастополя, который в интернете «призывал к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности».

Власть
Военнослужащие в Крыму похители человека

Военнослужащие в Крыму похители человека

Крымский гарнизонный военный суд признал троих военнослужащих виновными в похищении человека. Как сообщила пресс-служба суда, организатором преступления признан офицер в звании капитана.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации