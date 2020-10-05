Власть
Украина хочет привлечь ОБСЕ к мониторингу границы с Крымом
Киев планирует выступить с инициативой, чтобы представители ОБСЕ вели постоянный мониторинг ситуации на границе с Крымом, как это делается в Донбассе.
Об этом сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джеппар, передает УНН.
«У меня сегодня планируется визит по линии ОБСЕ в Вену, где мной будут подниматься разные темы, в том числе и тема Крыма и адвокация Крымской платформы, а также идея Украины, которую мы давно проталкиваем: это постоянный мониторинг ОБСЕ украино-российской границы, которая блокируется все эти годы от начала оккупации», - цитирует издание Джеппар.
Как ранее сообщалось, министерство иностранных дел Украины выступило с инициативой провести «Крымский саммит», который должен объединить страны в борьбе за деоккупацию полуострова. Киев хочет провести это мероприятие 26 февраля и привлечь к нему страны Европейского союза.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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