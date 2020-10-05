Водный кризис
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Ученые рассказали о состоянии водохранилищ и рек Крыма
фото © Новости Крыма
Отсутствие стокообразующих осадков в условиях преобладания высоких температур способствовало истощению водности большинства рек Крыма.
Об этом сказано в отчете, размещенном на сайте ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— Пересыхание сохранилось в верховьях рек Альма, Черная выше водохранилищ Партизанское и Чернореченское, в низовьях рек Кача и Бельбек, а также на большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии. Отсутствие стока реки Кача у села Суворово продолжается 67 дней, реки Альма выше Партизанского водохранилища 59 дней, реки Черная выше Чернореченского водохранилища 44 дня, реки Бельбек у села Фруктовое 44 дня, реки Тонас в черте города Белогорск 33 дня, — указано в тексте документа.
Также по данным ученых приток воды в водохранилища естественного стока в Крыму в сентябре оказался крайне незначительным и в миллионах кубометров воды составил по Белогорскому водохранилищу – 0.570 млн.куб.м; Симферопольскому – 0.337 млн.куб.м; Счастливому – 0.127 млн.куб.м; Чернореченскому – 0.0 млн.куб.м.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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