Стали известны итоги матчей 2 тура чемпионата по футболу в Крыму

В Крыму прошли матчи второго тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21.

ФК «Евпатория» на своем поле принимал бахчисарайский «Кызылташ» и проиграл со счетом 0:1.

Керченский «Океан» играл сегодня с феодосийским «Фаворитом-ВД Кафой». Матч проходил на керченском стадионе им. 50-летия октября. Керчане обыграли феодосийцев со счетом 2:1.

Скворцовский «Гвардеец» на поле спортивного центра «Скиф» в Новопавловке сыграл с ФК «Севастополь». Игра закончилась со счетом 2:0. Победа за «гвардейцами».

Завершился второй тур матчем в пгт Аграрном Симферополя, где молодежненская «Крымтеплица» сыграла с симферопольской «ТСК-Таврией». Встреча закончилась победой «Крымтеплицы«– 2:0.

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