Спорт
Стали известны итоги матчей 2 тура чемпионата по футболу в Крыму
В Крыму прошли матчи второго тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21.
ФК «Евпатория» на своем поле принимал бахчисарайский «Кызылташ» и проиграл со счетом 0:1.
Керченский «Океан» играл сегодня с феодосийским «Фаворитом-ВД Кафой». Матч проходил на керченском стадионе им. 50-летия октября. Керчане обыграли феодосийцев со счетом 2:1.
Скворцовский «Гвардеец» на поле спортивного центра «Скиф» в Новопавловке сыграл с ФК «Севастополь». Игра закончилась со счетом 2:0. Победа за «гвардейцами».
Завершился второй тур матчем в пгт Аграрном Симферополя, где молодежненская «Крымтеплица» сыграла с симферопольской «ТСК-Таврией». Встреча закончилась победой «Крымтеплицы«– 2:0.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Что такое стоп лосс и как правильно его устанавливать. Оказывались ли вы в ситуации, когда сделка оборачивалась потерей всего депозита? Или вам доводилось потерпеть целую серию сделок, которые приносили убыток?
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COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе
Медики за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе.
Опять больше ста: в Крыму выявили 105 новых случаев коронавируса
За 4 октября на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.
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В Севастополе состоялась инаугурация губернатора Михаила Развозжаева, победившего на выборах благодаря поддержке более чем 85% избирателей.
Рост не остановить: в Крыму рекорд по количеству новых заражений
За 1 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции.
2 октября
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Семья с пятью детьми опасается повторного обрушения – ремонта кровли им придется ждать еще лет десять.