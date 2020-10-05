Севастополь вводит ограничения из-за вспышки коронавируса

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С начала следующей недели в Севастополе прекращается проведение массовых мероприятий и активностей, объекты общественной инфраструктуры должны проходить усиленную санобработку, а кинотеатры и театры – перейти на ограниченную продажу билетов.

Такие поручения озвучил губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания.

«Я понимаю, что многое запланировано и оплачено. На этой неделе те обязательства, которые были взяты, заканчиваем и все, никаких новых мероприятий не планируем», - заявил Развожаев, отметив, что особенно это касается сфер образования и соцзащиты.

Кроме того все кинотеатры и театры города должны, завершив предварительные продажи билетов на текущие кинопоказы, к новому периоду (то есть, к новым программам показов – ред.) перейти в условиях определенных ограничений.

«Продажи на следующие периоды должны быть с учетом продажи половины билетов и шахматной рассадки», - пояснил губернатор Севастополя.

Ограничивать доступ к общественным пространствам города никто не будет, но на всех объектах городской инфраструктуры должен быть усилен санитарный режим.

Соответствующие предписания от Роспотребнадзора уже получены, отметил губернатор.

При этом вводить для школ досрочные осенние каникулы Развожаев отказался, пояснив, что в случае прекращения учебы все дети окажутся на улицах, и это не будет способствовать противоэпидемиологической безопасности.

«Совершенно очевидно, что дома никто из них сидеть не будет», - заключил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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