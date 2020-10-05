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Коронавирус в Крыму

Россия может повторно закрыть границы из-за COVID-19

21:01 понедельник, 5 октября 2020
Россия может повторно закрыть границы из-за COVID-19

фото © pixabay.com

Границы России могут закрыть повторно из-за роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», - сказал Рязанский, комментируя возможные ограничительные меры, и добавил: «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений».

Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас ряд стран уже предпринимает серьезные меры.

При этом сначала в оперативном штабе России не стали комментировать возможное закрытие границ, однако позже журналистам сообщили, что никаких подобных ограничений не планируется.

«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», - сообщили в организации. 

В свою очередь Рязанский также отметил, что режима всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет.

«Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции», - подчеркнул парламентарий, но уточнил, что для пожилых людей такого режима «вряд ли удастся избежать». 

В конце марта Россия закрыла границы из-за начавшейся пандемии коронавируса. При этом с лета начали вводиться послабления. Так, свои границы для россиян открыли Турция, Доминиканская Республика, Египет, Мальдивы, ОАЭ и ряд других стран. 

На данный момент в стране выявили более 1,2 млн заболевших, «кривая» заражений идет вверх. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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