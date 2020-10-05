Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Нагрузка запредельная: в Симферополь перебрасывают бригады «скорой» ● Севастополь вводит ограничения из-за вспышки коронавируса ● Один человек с COVID-19 скончался в Крыму за сутки ● COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе ● Во время пандемии российским журналистам устроят пресс-тур на курортах Крыма
Россия может повторно закрыть границы из-за COVID-19
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Границы России могут закрыть повторно из-за роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», - сказал Рязанский, комментируя возможные ограничительные меры, и добавил: «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений».
Об этом сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что сейчас ряд стран уже предпринимает серьезные меры.
При этом сначала в оперативном штабе России не стали комментировать возможное закрытие границ, однако позже журналистам сообщили, что никаких подобных ограничений не планируется.
«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», - сообщили в организации.
В свою очередь Рязанский также отметил, что режима всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет.
«Возможности медицины сейчас другие, появился опыт диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции», - подчеркнул парламентарий, но уточнил, что для пожилых людей такого режима «вряд ли удастся избежать».
В конце марта Россия закрыла границы из-за начавшейся пандемии коронавируса. При этом с лета начали вводиться послабления. Так, свои границы для россиян открыли Турция, Доминиканская Республика, Египет, Мальдивы, ОАЭ и ряд других стран.
На данный момент в стране выявили более 1,2 млн заболевших, «кривая» заражений идет вверх.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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