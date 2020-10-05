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Российских пассажиров несколько лишних часов продержали в аэропорту Крыма

08:27 понедельник, 5 октября 2020
Российских пассажиров несколько лишних часов продержали в аэропорту Крыма

фото © Александр Румянцев

Задержка рейса произошла в обеих точках маршрута.

Сегодня в 1:10 ночи по местному времени самолет «Уральских авиалини» должен был вылететь в Омск из аэропорта Симферополя. Однако вовремя борт в воздух не поднялся — отправка рейса произошла с опозданием на 2 часа, только в 3:45.

В Омск борт соответственно тоже прибудет с задержкой — его ждут не в 8:55 (как первоначально значилось в расписании), а в 10:55. Это значит что переносится и обратный вылет самолета с новыми пассажирами в Крым — его отправление из Омска ожидается в 11:50 вместо 9:55.

В нашем аэропорту пояснили, что задержка вылета из Симферополя вызвана тем, что самолет поздно подготовили к рейсу.

Напомним, что по итогам августа «Уральские авиалинии» стали аутсайдерами рейтинга самых пунктуальных авиакомпаний омского аэропорта. Рейсы этого перевозчика вовремя отправлялись только в 73% случаев.

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