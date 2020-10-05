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Общество

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 5 октября

00:23 понедельник, 5 октября 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 5 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 23, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 83 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 83 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 74 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 88 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 81 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 25, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 91 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 93 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью около 15 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 91 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 13 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 92 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 20, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 88 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 21, в Севастополе - 22, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 20, в Сочи - 24, в Турции - 28, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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