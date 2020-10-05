Происшествия
После посещения бара севастополец уснул в сквере и стал жертвой
После посещения питейного заведения 34-летний местный житель уснул в сквере неподалеку и стал жертвой злоумышленника.
Лежащий мужчина привлек внимание случайного прохожего. Незнакомец тайком вытащил у спящего кошелек, в котором находилась банковская карта и 1000 рублей, а затем скрылся. Когда потерпевший обратился в полицию с заявлением о пропаже кошелька, ему на смартфон пришло уведомление, что злоумышленник оплатил покупку с помощью его банковской карты.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району по горячим следам задержали подозреваемого.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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