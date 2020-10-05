Полиция задержала хулиганов, повредивших 63 палатки на Центральном рынке Керчи

Керченскими оперативниками по горячим следам задержаны подозреваемые в повреждении торговых палаток и транспортных средств.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Керчи по горячим следам задержаны местные жители, которые накануне повредили торговые палатки на Центральном рынке г. Керчи.

Полицейскими установлено, что молодые люди 23 и 25-ти лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений повредили 63 торговые палатки, из которых похитили денежные средства и повредили кассовый аппарат. Общая сумма похищенных денежных средств составила 12 500 рублей.

Также установлено, что молодые люди причастны к повреждению автомобилей, которые были припаркованы в соседнем к месту преступления районе.

Ранее подозреваемые к уголовной ответственности не привлекались. Похищенные денежные средства изъяты.

Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам повреждения торговых палаток, а также транспортных средств (ч.2 ст. 167 УК РФ). Подозреваемые в совершении преступления заключены под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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