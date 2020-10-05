Подрядчик срывает строительство психоневрологического интерната в Крыму

Запланированный к сдаче в конце года психоневрологический интернат в селе Некрасово Красногвардейского района Крыма находится в низкой степени готовности.

Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства и архитектуры республики со ссылкой на руководителя ведомства Михаила Храмова.

«Строительную готовность объекта оцениваем как низкую. Вместе с тем строительный мусор на территории до сих пор не убран», – сообщил Храмов.

По словам министра, на объекте работает меньше строителей, чем предполагалось, имеются существенные отставания от графика. «Хочу отметить, что ранее подрядчику была поставлена задача составить «догоночный» график производства работ. На сегодняшний день количество строителей также не соответствует плану. Согласно составленному графику на объекте должно работать 143 человека, фактически их 106», – добавил он.

Тендер на строительство интерната на 250 мест был объявлен летом 2018 года. Цена контракта составляла 739 млн рублей. По плану объект должен быть сдан в эксплуатацию к 1 декабря 2020 года, однако по состоянию на сентябрь текущего года степень готовности объекта оценена в 70%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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