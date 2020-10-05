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Происшествия

Парашютист упал со скалы в Бахчисарайском районе

13:33 понедельник, 5 октября 2020
Бахчисарай

Крымские спасатели оказали помощь парашютисту, который упал со скалы в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«Совместно с сотрудниками «скорой помощи» пострадавшему оказана первая помощь – накладка жгутов. Затем спасатели, используя носилки и альпинистское снаряжение, эвакуировали пострадавшего, жителя Москвы 1980 года рождения, по крутому, осыпному, горному склону из горнолесной зоны и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», – сообщили в ведомстве.

По данным спасателей, пострадавший осуществлял прыжок с парашютом с вершины Качи-Кальон и не справился с управлением. В результате мужчина упал со скалы высотой около 50 метров.

В МЧС отметили, что инцидент произошел накануне днем в районы базы отдыха «Алимова балка». На месте работали четыре сотрудника государственного казенного учреждения «Крым-Спас».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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