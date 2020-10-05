Парашютист упал со скалы в Бахчисарайском районе

Крымские спасатели оказали помощь парашютисту, который упал со скалы в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«Совместно с сотрудниками «скорой помощи» пострадавшему оказана первая помощь – накладка жгутов. Затем спасатели, используя носилки и альпинистское снаряжение, эвакуировали пострадавшего, жителя Москвы 1980 года рождения, по крутому, осыпному, горному склону из горнолесной зоны и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», – сообщили в ведомстве.

По данным спасателей, пострадавший осуществлял прыжок с парашютом с вершины Качи-Кальон и не справился с управлением. В результате мужчина упал со скалы высотой около 50 метров.

В МЧС отметили, что инцидент произошел накануне днем в районы базы отдыха «Алимова балка». На месте работали четыре сотрудника государственного казенного учреждения «Крым-Спас».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пропала студентка, уехавшая кататься на яхте с российским бизнесменом. В Крыму пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина.

В квартире многодетной мамы в центре Севастополя обрушился потолок. Семья с пятью детьми опасается повторного обрушения – ремонта кровли им придется ждать еще лет десять.

В горах Крыма неожиданно погибли десятки кабанов. На Ай-Петринской яйле туристы обнаружили стадо мертвых кабанов.

Владелец автостоянки оставил без мобильной связи район Севастополя. Проблема не техническая, а юридическая, говорят в «К-Телеком».