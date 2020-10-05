Опять больше ста: в Крыму выявили 105 новых случаев коронавируса

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За 4 октября на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 4 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции. 73 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины, 11 случаев выявлены при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5063 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3987 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 841 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1705 человек.

Выздоровевших за весь период – 3008 человек», — сообщил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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