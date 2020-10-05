Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса ● Собаки смогут выявлять коронавирус у человека по выделению адреналина ● На севастопольца составили админпротокол за нахождение в поликлинике без маски ● Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров ● Снова рекорд: в Крыму выявили 103 новых случая коронавируса
Опять больше ста: в Крыму выявили 105 новых случаев коронавируса
фото © www.inform.kz
За 4 октября на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 4 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции. 73 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины, 11 случаев выявлены при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5063 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3987 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 841 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1705 человек.
Выздоровевших за весь период – 3008 человек», — сообщил глава Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Собаки смогут выявлять коронавирус у человека по выделению адреналина. Собаку можно научить определять людей, зараженных коронавирусом.
Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров. За минувшие сутки в Севастополе выявили еще 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Снова рекорд: в Крыму выявили 103 новых случая коронавируса. За 3 октября на территории Республики Крым подтверждено 103 новых случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус наступает: в Бахчисарае закрыли роддом. Роддом в Бахчисарае на время приостановил работу. Роженицы направляются в родильные дома Симферополя, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе
Медики за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе.
Опять больше ста: в Крыму выявили 105 новых случаев коронавируса
За 4 октября на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.
Крымская Золушка: Поклонская потеряла туфельку на инаугурации губернатора фото
В Севастополе состоялась инаугурация губернатора Михаила Развозжаева, победившего на выборах благодаря поддержке более чем 85% избирателей.
Рост не остановить: в Крыму рекорд по количеству новых заражений
За 1 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции.
2 октября
В квартире многодетной мамы в центре Севастополя обрушился потолок фото
Семья с пятью детьми опасается повторного обрушения – ремонта кровли им придется ждать еще лет десять.