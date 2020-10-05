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Коронавирус в Крыму

Один человек с COVID-19 скончался в Крыму за сутки

13:23 понедельник, 5 октября 2020

Один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за минувшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава республики.

Общее количество умерших с начала пандемии в республике достигло 70.

Всего в Крыму зарегистрировано 5063 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3008 человек, из них 40 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму отмечается рост смертей от болезней системы кровообращения. В 2019 году на территории Республики Крым у 47,6 тыс. человек впервые выявлены заболевания системы кровообращения. Это на 3,7% больше, чем за 2018-й.

Опять больше ста: в Крыму выявили 105 новых случаев коронавируса. За 4 октября на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.

Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса. Между прививками от гриппа и коронавирусной инфекцией должно пройти время.

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