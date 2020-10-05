Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе ● Во время пандемии российским журналистам устроят пресс-тур на курортах Крыма ● Опять больше ста: в Крыму выявили 105 новых случаев коронавируса ● Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса ● Собаки смогут выявлять коронавирус у человека по выделению адреналина
Один человек с COVID-19 скончался в Крыму за сутки
Один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за минувшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава республики.
Общее количество умерших с начала пандемии в республике достигло 70.
Всего в Крыму зарегистрировано 5063 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3008 человек, из них 40 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму отмечается рост смертей от болезней системы кровообращения. В 2019 году на территории Республики Крым у 47,6 тыс. человек впервые выявлены заболевания системы кровообращения. Это на 3,7% больше, чем за 2018-й.
Опять больше ста: в Крыму выявили 105 новых случаев коронавируса. За 4 октября на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.
Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса. Между прививками от гриппа и коронавирусной инфекцией должно пройти время.
Собаки смогут выявлять коронавирус у человека по выделению адреналина. Собаку можно научить определять людей, зараженных коронавирусом.
COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе
Медики за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе.
Опять больше ста: в Крыму выявили 105 новых случаев коронавируса
За 4 октября на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.
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