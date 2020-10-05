Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь вводит ограничения из-за вспышки коронавируса ● Один человек с COVID-19 скончался в Крыму за сутки ● COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе ● Во время пандемии российским журналистам устроят пресс-тур на курортах Крыма ● Опять больше ста: в Крыму выявили 105 новых случаев коронавируса
Нагрузка запредельная: в Симферополь перебрасывают бригады «скорой»
фото © Новости Крыма
С севера Крыма в Симферополь перебрасывают дополнительные бригады «скорой помощи» в связи с резким ростом числа больных COVID и ОРВИ в крымской столице.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.
По его данным, на сегодня около половины всех зараженных инфекцией находятся на лечении в Симферополе. Кроме того, резко возросло число больных гриппом и острыми респираторными заболеваниями.
«Летом наихудшие показатели наблюдались в Ялте и северных районах – Джанкой, Красноперекопск, Раздольное, Стерегущее. Сейчас стараемся перебросить на Симферополь с северных районов Крыма дополнительные бригады, потому что нагрузка запредельная», - пояснил руководитель Центра.
Как сообщалось ранее, с севера полуострова на ЮБК начали перенаправлять специалистов «скорой помощи», так как в Ялте наблюдался дефицит медиков и рост числа больных COVID.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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