Нагрузка запредельная: в Симферополь перебрасывают бригады «скорой»

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С севера Крыма в Симферополь перебрасывают дополнительные бригады «скорой помощи» в связи с резким ростом числа больных COVID и ОРВИ в крымской столице.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

По его данным, на сегодня около половины всех зараженных инфекцией находятся на лечении в Симферополе. Кроме того, резко возросло число больных гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

«Летом наихудшие показатели наблюдались в Ялте и северных районах – Джанкой, Красноперекопск, Раздольное, Стерегущее. Сейчас стараемся перебросить на Симферополь с северных районов Крыма дополнительные бригады, потому что нагрузка запредельная», - пояснил руководитель Центра.

Как сообщалось ранее, с севера полуострова на ЮБК начали перенаправлять специалистов «скорой помощи», так как в Ялте наблюдался дефицит медиков и рост числа больных COVID.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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