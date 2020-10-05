Крымские дельфины устроили охоту у ног отдыхающих

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Экстремальное представление запечатлели на видео очевидцы.

В Евпатории стая дельфинов подплыла к самому берегу и устроила бесплатное водное представление для ошеломленных от восторга отдыхающих. Кадры с места событий опубликовали в соцсетях.

Очевидцы сообщили, что дельфинов было не меньше пяти. Обитатели моря стремительно выныривали из воды прямо возле людей во время охоты за рыбой.

«Дельфины устроили невиданное шоу для отдыхающих. Крым не перестает удивлять!» — подписала видео жительница Евпатории Галина Мартович в Facebook.

По данным женщины, почти за десять лет жизни на полуострове такое предоставление она увидела впервые.

По радостным возгласам очевидно, что никто кроме пригнанной к берегу добычи не пострадал.

Как сообщалось, в этом сезоне дельфины достаточно часто подплывали к берегу, не боясь людей, позировали операторам. Некоторые особи не только становились участниками водных представлений, но и пытались подружиться с наземными жителями.

В тексте использованы материалы: Форпост

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