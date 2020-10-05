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Крымская Золушка: Поклонская потеряла туфельку на инаугурации губернатора
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В Севастополе состоялась инаугурация губернатора Михаила Развозжаева, победившего на выборах благодаря поддержке более чем 85% избирателей.
С июля прошлого года он занимал пост временно исполняющего обязанности главы региона.
Традиционно на инаугурации присутствовало много известных чиновников, бизнесменов и представителей других отраслей. В числе почетных гостей – депутат Госдумы Наталья Поклонская.
На одном из снимков, опубликованных в Сети, запечатлено, как Поклонская спускается по лестнице без туфли на правой ноге. Позже чиновница выложила пост в своем Instagram и подтвердила, что действительно потеряла обувь.
Подписчики в комментариях сравнили ее с Золушкой.
Напомним, Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым.
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Крымская Золушка: Поклонская потеряла туфельку на инаугурации губернатора фото
В Севастополе состоялась инаугурация губернатора Михаила Развозжаева, победившего на выборах благодаря поддержке более чем 85% избирателей.
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