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Странности

Крымская Золушка: Поклонская потеряла туфельку на инаугурации губернатора

09:20 понедельник, 5 октября 2020
Крымская Золушка: Поклонская потеряла туфельку на инаугурации губернатора

фото © twitter.com

В Севастополе состоялась инаугурация губернатора Михаила Развозжаева, победившего на выборах благодаря поддержке более чем 85% избирателей.

С июля прошлого года он занимал пост временно исполняющего обязанности главы региона.

Традиционно на инаугурации присутствовало много известных чиновников, бизнесменов и представителей других отраслей. В числе почетных гостей – депутат Госдумы Наталья Поклонская.

На одном из снимков, опубликованных в Сети, запечатлено, как Поклонская спускается по лестнице без туфли на правой ноге. Позже чиновница выложила пост в своем Instagram и подтвердила, что действительно потеряла обувь.

Подписчики в комментариях сравнили ее с Золушкой.

Напомним, Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым.

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Крымская Золушка: Поклонская потеряла туфельку на инаугурации губернатора

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В Севастополе состоялась инаугурация губернатора Михаила Развозжаева, победившего на выборах благодаря поддержке более чем 85% избирателей.

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