Крымская Золушка: Поклонская потеряла туфельку на инаугурации губернатора

С июля прошлого года он занимал пост временно исполняющего обязанности главы региона.

Традиционно на инаугурации присутствовало много известных чиновников, бизнесменов и представителей других отраслей. В числе почетных гостей – депутат Госдумы Наталья Поклонская.

На одном из снимков, опубликованных в Сети, запечатлено, как Поклонская спускается по лестнице без туфли на правой ноге. Позже чиновница выложила пост в своем Instagram и подтвердила, что действительно потеряла обувь.

Подписчики в комментариях сравнили ее с Золушкой.

Напомним, Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российский спортсмен пройдет пешком все побережье Крыма в благотворительных целях. Спортсмен из Сыктывкара планирует пройти пешком 1,3 тыс км по Крыму, чтобы помочь детям.

В симферопольских парках активно орудуют вандалы. Парки Симферополя регулярно страдают от действий вандалов. Средств на многочисленные ремонты от вандальных происшествий не хватает, рассказал руководитель дирекции парков Виталий Ратковский.

Какой сегодня праздник 4 октября. Сегодня, 4 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 3 октября. Сегодня, 3 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.