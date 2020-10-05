Происшествия
Крымчанке переломали ребра в автобусе
В Симферополе пассажирка автобуса «Паз» получила перелом ребер.
Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Инцидент произошел в воскресенье, 4 октября. Пассажирка 1964 г.р, упала в салоне автобуса, получив при этом травму. Медики поставили диагноз: перелом ребер слева.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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