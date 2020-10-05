Общество
Какой сегодня праздник 5 октября
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Сегодня, 5 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день учителя (World Teachers Day)
Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.
День работников уголовного розыска МВД РФ
Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник.
Уголовный розыск — одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Служба оперативников постоянно связана с риском и самоотверженностью. Погони, перестрелки, засады, встречи с преступником один на один — ко всему этому сотрудник уголовного розыска должен быть готов ежедневно, ежечасно.
Фока Ветроградарь (Иона и Фока, Листопадная)
Народный праздник «Иона и Фока» отмечается 5 октября (по старому стилю - 22 сентября). Христианская церковь в этот день почитает пророка Иону и священномученика Фоку Синопского, епископа. Другие названия праздника: «День Ионы», «День Фоки», «Фока-ветроградарь», «Листопадная», «Листодер».
Также сегодня, 5 октября, отмечают такие праздники:
- Международный день против проституции (International Day of No Prostitution)
- День памяти пророка Ионы
- День Республики Адыгея
- Всемирный день архитектуры
- Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища)
- Международный день врача
- День напутствий улетающим птицам
- Всемирный день стомированных пациентов (World Ostomy Day)
- День яблочной запеканки (National Apple Betty Day) в США
- День «Сделай что-нибудь приятное» (National Do Something Nice Day) в США
- День «Будь прикольным» (National Get Funky Day) в США
- День Конституции Вануату
- День инженера в Боливии
- День «Поцелуй борца» (National Kiss a Wrestler Day) в США
- День правоохранительных органов Ирана
Сегодня именины празднуют: Петр, Феофан, Николай, Федор, Макар, Кузьма, Александр, Исаакий, Иона, Мартин, Фока.
Что происходило 5 октября в прошлые годы
1502 - Христофор Колумб открыл Коста-Рику, государство в Центральной Америке.
1823 - первый медицинский журнал «Ланцет» начинает выпускаться в Великобритании.
1921 - основан Международный ПЕН-клубсообщество писателей и переводчиков, в Лондоне.
1925 - дебют в литературе США Эрнеста Хемингуэя с небольшим сборником рассказов «В наше время».
1941 - попытка создать независимую Украину через создание Украинского национального совета во главе с Николаем Величковским в Киеве.
1952 - на XIX съезде в Москве ВКП (б) переименована в КПСС.
1962 - «биттлы» выпустили первый сингл «Love Me Do».
1991 - Международный валютный фонд в рамках первого соглашения о сотрудничестве завозит в СССР доллары.
2002 - стартовал шахматный матч между гроссмейстером Владимиром Крамником и самым мощным в мире компьютером «Дип Фриц».
2008 - страшное землетрясение мощностью 8 баллов по шкале Рихтера в Киргизии.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 октября. Какие праздники будут завтра?
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