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Юный житель Севастополя получил год тюрьмы за пост ВКонтакте
фото © Новости Крыма
Провозглашен обвинительный приговор 17-летнему жителю Севастополя, который в интернете «призывал к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности».
Об этом сообщили в пресс-службе Балаклавского районного суда города Севастополя.
- Кроме того, используя созданный им аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» разместил изображение с текстом: «9 мая День Советского Насильника», тем самым публично распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о 9 мая – Дне Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1945 год), который в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» является днем воинской славы, — говорится в сообщении пресс-службы.
Суд признал юношу виновным в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).
С учетом степени общественной опасности совершенных преступлений, направленных против мира и безопасности человечества, а также против основ конституционного строя и безопасности государства, суд пришел к выводу о невозможности применения к несовершеннолетнему положений Уголовного кодекса Российской Федерации, позволяющих освободить его от уголовной ответственности, либо от наказания, в том числе путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.
Вместе с тем, при назначении наказания, суд принял во внимание молодой возраст виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, признание подсудимым своей вины и искреннее раскаяние в содеянном, назначив окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком на 1 год, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» на срок 1 год.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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