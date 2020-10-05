Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +20
море +22

Водный кризис

Элита: опубликован список домов в Симферополе, где не будут отключать воду

16:12 понедельник, 5 октября 2020
Элита: опубликован список домов в Симферополе, где не будут отключать воду

фото © Новости Крыма

Стало известно, где в крымской столице не могут отключить воду по техническим причинам.

Соответствующий список опубликовало ГУП РК «Вода Крыма».

Из 20 аварий, возникших на сетях водоснабжения в выходные, к утру понедельника успели устранить 14. Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения заявил директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

— За три выходных дня поступило 20 заявок по нарушению целостности водоснабжения. Все устранены. Сегодня по состоянию на утро незакрытых заявок со вчерашнего дня всего шесть. Всего получили за выходные 256 обращений, — сообщил Баженов.

Также, по словам руководителя «Воды Крыма, нарекания на качество воды в выходные поступали 4 раза. Обращения были направлены жителями районов ГРЭС и Героев Сталинграда:

— Туда подается вода из подземных источников. Она имеет другое качество и сильнее воздействует на состояние труб. Но это уже заканчивается, все-таки промывка дает свои результаты, — подытожил Баженов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Судака жалуются на «несанкционированный выброс мусора». В администрации Судака утверждают, что на протяжении всего курортного сезона отмечались «многочисленные случаи несанкционированного выброса бытового мусора» гражданами и индивидуальными предпринимателями в урны.

Фонд капремонта в Крыму объяснил повышение взносов. Повышение размеров минимальных взносов за капремонт для крымчан обусловлено тем, что за прошедшие пять лет в республике изменились цены на товары и услуги по ремонту и содержанию жилья.

Безводный месяц: сколько воды осталось в водохранилищах Крыма. В крымских водохранилищах естественного стока по состоянию на 1 октября осталось чуть больше 39 миллионов кубометров. За последний месяц запасы воды в республике уменьшились на 6,935 миллиона кубометров.

«Севастополю тоже надо»: в Крыму уже начали делить не построенную опреснительную установку. Опреснительная установка, которую в Крыму собираются поставить в Николаевке, скорее всего будет использоваться для водоснабжения не только республики, но и Севастополя, у которого пока нет альтернативных водных проектов.

Власть
Украина изучает хорватский опыт для «деоккупации Крыма»

Украина изучает хорватский опыт для «деоккупации Крыма»

Вицепремьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отправился с рабочим визитом в Хорватию, где он проведет ряд встреч, с целью изучения Украиной опыта Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Водный кризис
Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира

Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сейчас изучается вопрос по очистки воды в реке Салгир для ее дальнейшего использования «в бытовых нуждах».

Происшествия
Юный житель Севастополя получил год тюрьмы за пост ВКонтакте

Юный житель Севастополя получил год тюрьмы за пост ВКонтакте

Провозглашен обвинительный приговор 17-летнему жителю Севастополя, который в интернете «призывал к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности».

Власть
Военнослужащие в Крыму похители человека

Военнослужащие в Крыму похители человека

Крымский гарнизонный военный суд признал троих военнослужащих виновными в похищении человека. Как сообщила пресс-служба суда, организатором преступления признан офицер в звании капитана.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации