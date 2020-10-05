Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира ● В Крыму заявили, что самолет не имеет отношения к прошедшим дождям ● Безводный месяц: сколько воды осталось в водохранилищах Крыма ● «Севастополю тоже надо»: в Крыму уже начали делить не построенную опреснительную установку ● Аксенов потребовал своевременно наполнять баки с водой
Элита: опубликован список домов в Симферополе, где не будут отключать воду
фото © Новости Крыма
Стало известно, где в крымской столице не могут отключить воду по техническим причинам.
Соответствующий список опубликовало ГУП РК «Вода Крыма».
Из 20 аварий, возникших на сетях водоснабжения в выходные, к утру понедельника успели устранить 14. Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения заявил директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
— За три выходных дня поступило 20 заявок по нарушению целостности водоснабжения. Все устранены. Сегодня по состоянию на утро незакрытых заявок со вчерашнего дня всего шесть. Всего получили за выходные 256 обращений, — сообщил Баженов.
Также, по словам руководителя «Воды Крыма, нарекания на качество воды в выходные поступали 4 раза. Обращения были направлены жителями районов ГРЭС и Героев Сталинграда:
— Туда подается вода из подземных источников. Она имеет другое качество и сильнее воздействует на состояние труб. Но это уже заканчивается, все-таки промывка дает свои результаты, — подытожил Баженов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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