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Власть

Бывшего прокурора Ялты сослали в Забайкальский край России

15:24 понедельник, 5 октября 2020
Бывшего прокурора Ялты сослали в Забайкальский край России

фото © Ялта-24

Экс-прокурор Ялты Максим Юдин назначен на должность прокурора Приаргунского района Забайкальского края, информирует пресс-служба надзорного ведомства РФ.

«Приказом Генерального прокурора РФ от 24 августа 2020 года № 759-к старший советник юстиции Юдин Максим Евгеньевич назначен на должность прокурора Приаргунского района Забайкальского края сроком на 5 лет», - говорится в сообщении.

Максим Юдин родился в 1977 году в Ростовской области.

В 2000 году получил высшее юридическое образование в Ростовском государственном университете по специальности юриспруденция.

В органах прокуратуры работает с 1997 года, последовательно занимал в Ростовской области должности помощника прокурора и следователя прокуратуры Куйбышевского района, помощника Белокалитвенского городского прокурора, прокурора и старшего прокурора отдела управления прокуратуры области, заместителя Красносулинского городского прокурора, а также прокурора Милютинского района и Миллеровского межрайонного прокурора.

В 2008-2014 годах – прокурор города Пскова Псковской области, с 2014 года – прокурор г. Ялты Республики Крым.

В настоящее время он приступил к исполнению обязанностей прокурора Приаргунского района Забайкальского края.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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