Большинство россиян не готовы делать прививку от COVID-19

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Большинство опрошенных россиян не готовы делать прививку от коронавирусной инфекции – таковых 73%. Согласны на вакцинацию 23%, еще 4% опрошенных заявили, что уже переболели COVID-19 и прививка им не нужна.

Таковы данные онлайн-опроса «Единой России», которые приводит РИА Новости. В опросе участвовали около 20 000 человек. Его результаты передадут министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, сообщает Радио Свобода.

Абсолютное большинство опрошенных – 93% – заявили, что вакцинация должна быть добровольной. О том, что прививать людей нужно в обязательном порядке, сказали 7% участников опроса.

На вопрос, какой вакциной они хотели бы воспользоваться – отечественной или зарубежной, четверть респондентов выбрали бы российский препарат, 13% предпочли бы иностранный. 63% опрошенных заявили, что им не важно, где произвели вакцину, главное – ее эффективность.

В начале сентября, согласно исследованию Высшей школы экономики, более 45% опрошенных россиян заявили, что никогда не будут делать прививку против коронавирусной инфекции – вне зависимости от того, российского производства эта вакцина или иностранного.

Ранее, по данным опроса «Левада-центра», о готовности привиться российской вакциной «Спутник V» заявили 38% респондентов, при условии, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. Большинство же – 54% – к вакцинации не готовы.

Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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