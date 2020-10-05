Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Россия может повторно закрыть границы из-за COVID-19 ● Нагрузка запредельная: в Симферополь перебрасывают бригады «скорой» ● Севастополь вводит ограничения из-за вспышки коронавируса ● Один человек с COVID-19 скончался в Крыму за сутки ● COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе
Большинство россиян не готовы делать прививку от COVID-19
фото © pixabay.com
Большинство опрошенных россиян не готовы делать прививку от коронавирусной инфекции – таковых 73%. Согласны на вакцинацию 23%, еще 4% опрошенных заявили, что уже переболели COVID-19 и прививка им не нужна.
Таковы данные онлайн-опроса «Единой России», которые приводит РИА Новости. В опросе участвовали около 20 000 человек. Его результаты передадут министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, сообщает Радио Свобода.
Абсолютное большинство опрошенных – 93% – заявили, что вакцинация должна быть добровольной. О том, что прививать людей нужно в обязательном порядке, сказали 7% участников опроса.
На вопрос, какой вакциной они хотели бы воспользоваться – отечественной или зарубежной, четверть респондентов выбрали бы российский препарат, 13% предпочли бы иностранный. 63% опрошенных заявили, что им не важно, где произвели вакцину, главное – ее эффективность.
В начале сентября, согласно исследованию Высшей школы экономики, более 45% опрошенных россиян заявили, что никогда не будут делать прививку против коронавирусной инфекции – вне зависимости от того, российского производства эта вакцина или иностранного.
Ранее, по данным опроса «Левада-центра», о готовности привиться российской вакциной «Спутник V» заявили 38% респондентов, при условии, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. Большинство же – 54% – к вакцинации не готовы.
Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Нагрузка запредельная: в Симферополь перебрасывают бригады «скорой». С севера Крыма в Симферополь перебрасывают дополнительные бригады «скорой помощи» в связи с резким ростом числа больных COVID и ОРВИ в крымской столице.
Севастополь вводит ограничения из-за вспышки коронавируса. С начала следующей недели в Севастополе прекращается проведение массовых мероприятий и активностей, объекты общественной инфраструктуры должны проходить усиленную санобработку, а кинотеатры и театры – перейти на ограниченную продажу билетов.
Один человек с COVID-19 скончался в Крыму за сутки. Один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму за минувшие сутки.
COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе. Медики за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе.
Ялтинцы против «бездушного монстра»: война за Массандровский пляж фото
Власти Ялты обсуждают возможность обустройства Массандровского пляжа. Проект для единственного в Крыму многолетнего обладателя «голубого флага» предложен местным бизнесом.
Крымские дельфины устроили охоту у ног отдыхающих
Экстремальное представление запечатлели на видео очевидцы.
Врач назвала самый опасный предмет в условиях пандемии
Средство защиты становится приютом для коронавируса.
В Крыму пропала студентка, уехавшая кататься на яхте с российским бизнесменом
В Крыму пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина.
15 часов назад
В горах Крыма неожиданно погибли десятки кабанов
17 часов назад
Россия может повторно закрыть границы из-за COVID-19
Границы России могут закрыть повторно из-за роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.