Власть
Алтабаева осталась российским сенатором от Севастополя
Глава Севастополя Михаил Развожаев наделил Екатерину Алтабаеву полномочиями представителя в Совете Федерации России от исполнительной власти.
Соответствующий указ опубликован на сайте правительства города.
«Наделить Алтабаеву Екатерину Борисовну полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Севастополя», – говорится в указе.
До этого она представляла парламент Севастополя. В сентябре 2019 года депутаты парламента Севастополя избрали Алтабаеву членом Совета Федерации России.
Ранее исполнительную власть Севастополя в Совете Федерации представлял Валерий Куликов. На прошедших в сентябре довыборах он был избран депутатом парламента Севастополя.
Ранее Алтабаева занимала должность старшего преподавателя кафедры истории и социально-гуманитарных наук. В 2014 году стала заместителем председателя парламента Севастополя, с марта по сентябрь 2016 – исполняла обязанности спикера, а с 6 сентября 2016 года занимала должность спикера парламента города.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Правительство Севастополя отправлено в отставку. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отправил в отставку правительство города. Соответствующий указ опубликован на портале органов госвласти Севастополя.
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