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Власть

Алтабаева осталась российским сенатором от Севастополя

11:05 понедельник, 5 октября 2020
Севастополь

Глава Севастополя Михаил Развожаев наделил Екатерину Алтабаеву полномочиями представителя в Совете Федерации России от исполнительной власти.

Соответствующий указ опубликован на сайте правительства города.

«Наделить Алтабаеву Екатерину Борисовну полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Севастополя», – говорится в указе.

До этого она представляла парламент Севастополя. В сентябре 2019 года депутаты парламента Севастополя избрали Алтабаеву членом Совета Федерации России.

Ранее исполнительную власть Севастополя в Совете Федерации представлял Валерий Куликов. На прошедших в сентябре довыборах он был избран депутатом парламента Севастополя.

Ранее Алтабаева занимала должность старшего преподавателя кафедры истории и социально-гуманитарных наук. В 2014 году стала заместителем председателя парламента Севастополя, с марта по сентябрь 2016 – исполняла обязанности спикера, а с 6 сентября 2016 года занимала должность спикера парламента города.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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