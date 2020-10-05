Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Во время пандемии российским журналистам устроят пресс-тур на курортах Крыма ● Опять больше ста: в Крыму выявили 105 новых случаев коронавируса ● Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса ● Собаки смогут выявлять коронавирус у человека по выделению адреналина ● На севастопольца составили админпротокол за нахождение в поликлинике без маски
COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе
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Медики за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.
«По состоянию на утро 5 октября зарегистрированы 28 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 31 года до 88 лет, все – местные жители. 19 человек выписаны после выздоровления», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1135 человек. В настоящий момент в стационарах находятся 323 человека. Выздоровели 711 человек, 29 человек умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 265 человек, в городской больнице №9 – 232. Под наблюдением по месту жительства – 421 человек.
В Крыму за минувшие сутки выявлено 105 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 5063 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3008 человек, из них 40 за последние сутки. Общее число умерших с начала пандемии в республике – 70 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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