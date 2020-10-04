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Власть

Власти Крыма хотят создать институт медиатехнологий в КФУ

13:43 воскресенье, 4 октября 2020
Симферополь

В Крыму намерены создать Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна.

Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ), на базе которого планируют открыть институт.

«Институт будет создан на базе пяти действующих кафедр: рекламы и издательского дела, информационно-полиграфических технологий, книжной графики и дизайна печатной продукции, частично журналистики и межъязыковых коммуникаций, а также культурологии. Весь профессорско-преподавательский состав кафедр сохранит свои рабочие места. Концепцию нового института представят на заседании ученого совета вуза, по решению которого будут определены сроки и этапы дальнейшей работы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе нового института планируют создать «медиапарк, в состав которого войдут пресс-центр, медиалаборатория и анимационная лаборатория».

Ранее сообщалось, что по итогам вступительной кампании 2020 года в КФУ самыми популярными направлениями стали «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Юриспруденция», «PR и связи с общественностью».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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