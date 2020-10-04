Происшествия
Владелец автостоянки оставил без мобильной связи район Севастополя
фото © Новости Крыма
Проблема не техническая, а юридическая, говорят в «К-Телеком».
Без мобильной связи и всех сопутствующих ей возможностей уже несколько дней живут севастопольцы с улицы Шевченко. Мобильная связь в этом районе давно была неустойчивой, но теперь приходится мечтать даже о такой.
Звонить – только со стационарного телефона, погуглить – только по проводному интернету, оплатить товар банковской карточкой – только у окошка, и то – если повезет. Нельзя позвонить ребенку в школу, без проблем вызвать экстренную службу, сделать заказ предприятию, которое работает в районе конечной автобуса № 83, или же этот заказ принять. И остается надеяться, что у всех жителей микрорайона, которым потребовалась скорая помощь, была под рукой проводная связь.
В ООО «К-Телеком» (ТМ «Win mobile) существование проблемы подтвердили, и причины ее оказались типичными для Севастополя.
«Севастополь, улица Шевченко? Да, проблема существует уже около недели. Проблема не от нас зависящая, проблема с собственником земли на стоянке, где находится вышка. Это не в наших силах – договариваются юристы и соответствующие отделы. Как только решим эти проблемы, все включится», – сообщил ForPost дежурный по связи «К-Телеком», не обнадеживая конкретной датой.
По данным Главного управления информатизации и связи за последние 5 лет в Севастополе отключили или демонтировали минимум 15 станций связи. На землях и зданиях города находится только половина вышек мобильной связи, и основная причина демонтажа – требование частного собственника здания или земельного участка.
Напомним, в июне 2020 года проблема низкого качества мобильной связи и интернета в Севастополе и в Крыму была поднята губернатором Михаилом Развожаевым на встрече с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. В августе руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий пообещал, что качество мобильной связи в регионах существенно улучшится в течение года.
В тексте использованы материалы: Форпост
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