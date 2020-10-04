В Украине придумали как «приземлить» российскую авиацию за полеты в Крым

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Владимир Омелян, который с 2016 по 2019 год возглавлял Министерство инфраструктуры Украины, считает, что «пока нет реальных способов физически арестовать российские борты, которые осуществляют полеты в Крым, нарушая этим украинское законодательство».

«Реальных рычагов влияния для Украины, чтобы конфисковать или запретить этим авиакомпаниям летать – их практически нет. Я бы очень хотел, чтобы следствием таких санкций было расторжение лизинговых контрактов компаниями-производителями и компаниями-держателями самолетов Boeing и Airbus, которые эксплуатируются сейчас, в том числе и «Аэрофлотом». Тогда россияне были бы вынуждены ограничиваться собственным парком самолетов. Фактически мы могли бы этим «приземлить» российскую авиацию. И я понимаю, что это очень долгая работа, и пока я не вижу существенных сдвигов в этом направлении», – отметил он.

Прокуратуре АРК в сентябре сообщили, что на 65 российских самолетов наложены аресты из-за полетов в Крым. В ведомстве уточнили, что «понятия заочного ареста для имущества не существует, но самолеты не изъяты по факту».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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