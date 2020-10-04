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Происшествия

В симферопольских парках активно орудуют вандалы

07:27 воскресенье, 4 октября 2020
Симферополь
В симферопольских парках активно орудуют вандалы

фото © aif.ru

Парки Симферополя регулярно страдают от действий вандалов. Средств на многочисленные ремонты от вандальных происшествий не хватает, рассказал руководитель дирекции парков Виталий Ратковский.

«Список вандальных происшествий в симферопольских парках и скверах день ото дня только растет. Лидирующие позиции занимают сломанные скамейки, разбитые уличные светильники, искореженный спортинвентарь, многочисленные надписи аэрозольными красками, а летом еще и выведенные из строя механизмы фонтанов вместе с прожекторами подсветки в чашах», – рассказал Ратковский.

Одно из последних происшествий случилось в Детском парке. Неизвестные взломали будку оператора одного из аттракционов. «Будка оператора аттракциона «Орбита» в Детском парке была взломана, на земле валялась камера наружного видеонаблюдения, внутри вскрытого помещения было все перевернуто, испорчена сигнальная кнопка, при этом злоумышленники ничего не украли», – цитирует пресс-служба парка механика аттракционов МБУК «Детский парк» Артема Орешкова.

По словам директора парков, средств на многочисленные ремонты у муниципального предприятия не хватает. Он подчеркнул, что сейчас особенно остро стоит вопрос ремонта детской игровой площадки «Бригантина» в Детском парке и комплекса в сквере Республики. В одном из них неизвестный прямо посередине пробил пластиковый скат. Почти везде повреждены веревочные спортивные конструкции, ступени и другие элементы, сообщили в дирекции учреждения. «Мы связались с подрядчиками, которые могли бы сделать ремонт, – сказал Ратковский. – Но чинить по 1-2 элемента фирмам невыгодно, поэтому они считают весь необходимый спектр работ и выставляют смету. За две площадки нам предлагают заплатить под 900 тысяч рублей. В свое время эти объекты были подарены городу, поэтому каждый год администрация выделяла нам необходимые средства на их содержание. Увы, в 2020 году мы ничего не получили, поэтому средств на исправление ситуации пока нет».

Не лучше, по информации пресс-службы парков, обстоят дела со спортплощадками. Главная проблемная точка – свежесобранная воркаут-площадка в симферопольском сквере 50-летия СССР на Залесской, в спальном районе города. «Новое место для занятий спортом еще даже не успели торжественно открыть, а подрядчик уже три раза был вынужден ремонтировать сломанные тренажеры: приваривать оторванные детали, докупать элементы и заново красить конструкции», – добавил Ратковский.

Особенно тяжело решать все эти проблемы на фоне и так непростого финансового года, подчеркнул директор. «В этом году наше учреждение культуры фактически осталось без заработка, сначала это было связано с затянувшейся ежегодной процедурой получения талона-разрешения на эксплуатацию аттракционов, потом с режимом самоизоляции и, наконец, с официальной отменой массовых развлекательных мероприятий в Крыму. Все, что мы сейчас зарабатываем, съедают ежедневные хозяйственные и коммунальные нужды, – пояснил он. – В этой ситуации траты на восстановление намеренно испорченного паркового имущества просто аннулируют наши дополнительные планы по благоустройству территорий отдыха».

Снизить число случаев вандализма поможет регулярное патрулирование полиции и общественных формирований, считают в дирекции парков. Сотрудники патрульно-постовой службы управления МВД России по Симферополю, которые пока делают обход только в Гагаринском парке и только в выходные дни, регулярно задерживают нарушителей общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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