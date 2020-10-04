В России нашли братскую могилу с обезглавленными скелетами

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В Новосибирской области нашли древнюю братскую могилу, возраст которой, по подсчетам ученых, составляет около 5 тыс. лет, сообщает The Siberian Times со ссылкой на заведующего отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина.

НаукаПод Новосибирском нашли древнюю братскую могилу с обезглавленными скелетами4 октября 2020, 06:581504Новосибирская областьАрхеологияПамятники культурыРаскопкиРоссияФото: Новосибирский институт археологии и этнографии

В Новосибирской области нашли древнюю братскую могилу, возраст которой, по подсчетам ученых, составляет около 5 тыс. лет, сообщает The Siberian Times со ссылкой на заведующего отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина.Копайте глубже: сенсационные находки археологов в РоссииЧто скрыто во глубине сибирских руд и других дальних уголках страны

В двухъярусной могиле были захоронены обезглавленные тела пяти человек, перед погребением их уложили валетом. Как отметил Молодин, данный ритуал характерен для Одиновской культуры пастухов и скотоводов.

«Культ головы или черепа, который был явно у этого населения. Изучено большое количество одиновских захоронений, около 300. У них иногда встречается погребение без голов», — рассказал ученый.

Отмечается, что семейная пара, обнаруженная в могиле, была погребена в коконе из бересты, который предварительно подожгли. На плече женщины была глиняная статуэтка в маске медведя, сделанная из позвонков лошади.

В середине статуэтки было сделано углубление, в котором находились бронзовая пластина и органическое вещество, происхождение которого ученым предстоит определить с помощью химического анализа.

По словам специалистов, то, что в могиле находилась найденная статуэтка, говорит о том, что погребенная женщина была необычного происхождения.

1 октября сообщалось, что в Новгороде ученые Института археологии РАН во время раскопок обнаружили берестяную грамоту XIV века.

В грамоте говорится о передвижении и потенциале некоего военного отряда, который, возможно, должен был собирать дань на северо-западных территориях Руси.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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