В Крыму заявили, что самолет не имеет отношения к прошедшим дождям

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Выпадение сильных осадков в Крыму на этой неделе не связано с работой специального самолета-метеолаборатории «Росгидромета», высказал мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

В ночь на 30 сентября в Крым прибыл самолет «Росгидромета» для увеличения осадков и совершил несколько полетов над Симферопольским и Белогорский районами. Накануне начальник отдела метрологических прогнозов крымского гидрометцентра Раиса Степанова отметила, что говорить о результатах работы Як-42 пока рано.

«Это тот случай, когда самолет здесь вообще ни при чем. Я знаю, что это уникальная лаборатория, которая занимается искусственной провокацией выпадения осадков и это действительно работает. Но в данном случае все происходило естественным путем благодаря Балканскому циклону, который мы прогнозировали», - заявил Тишковец.

Он отметил, что «энергетика таких барических образований несопоставима с возможностями человека», хотя российские ученые действительно могут искусственно модифицировать атмосферу и обострять те или иные процессы.

Всего в сентябре выпал 51 мм осадков. Это 121% месячной нормы. Причем такой показатель был достигнут за счет четырех дождливых дней.

«Климат продолжает нервничать редкими, но очень мощными ливневыми дождями. Это подтверждает, что с климатом творится что-то ненормальное», - добавил синоптик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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