В Крыму районными прокурорами назначены выходцы из Росcии

Генеральный прокурор России Игорь Краснов назначил четырех районных прокуроров в Крыму. Все они – выходцы из Ростовской области.

Об этом собщает прокуратура Крыма.

Так, на должность прокурора Центрального района Симферополя назначен советник юстиции Валерий Павловский. 34-летний уроженец Ростовской области работает в органах прокуратуры с 2006 года.

На должность прокурора Советского района назначен старший советник юстиции Юрий Попов. Он родился в 1980 году в Ростовской области, начал службу в 2001 года в должности помощника прокурора Обливского района Ростовской области.

Джанкойским межрайонным прокурором стал старший советник юстиции Владимир Шевченко. В органах прокуратуры 41-летний уроженец Ростовской области проходит службу с 2001 года.

На должность прокурора Ленинского района Республики Крым назначен старший советник юстиции Роман Штрыков. 43-летний уроженец Ростовской области Романа Александрович в органах прокуратуры проходит службы с 2000 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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