В Киеве открыли памятник человеку, освободившему Крым от большевиков

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В Киеве открыли первый в Украине памятник полковнику армии Украинской Народной Республики Петру Болбочану (1883-1919).

Бюст установили в сквере имени Болбочана на улице Сечевых Стрельцов.

Скульптуру изготовили за три месяца в рамках проекта «Украинская история в камне», авторы памятника – Михаил Горловой и Александр Фурман. По словам руководительницы проекта Оксаны Понамаревой, памятник создали на пожертвования украинцев, в частности из Швейцарии, Польши, США и России. Средства собрали за один месяц.

22 апреля 1918 года войска УНР под командованием Петра Болбочана прорвали большевистские укрепления на Чонгаре и после этого освободили полуостров. По словам крымского ученого, кандидата исторических наук, лауреата Международного конкурса имени Ежи Гедройца Сергея Громенко, поход УНР стал одной из самых эффектных военных побед Украинской революции, но не стал одной из самых эффективных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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