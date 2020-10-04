Коронавирус в Крыму
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Собаки смогут выявлять коронавирус у человека по выделению адреналина
фото © 3news.ru
Собаку можно научить определять людей, зараженных коронавирусом.
Об этом сообщил РИА Новости глава Национальной кинологической ассоциации Электрон Дементьев.
В течение месяца-двух животное будет фиксировать характерное потоотделение и выделение адреналина при недомогании, а не сам вирус.
«В Финляндии они уже работают и очень активно. Они наталкиваются не на сам коронавирус, а на выделение биологических жидкостей: пота и так далее, адреналина у человека. При температуре организм вынужден потеть, чтобы охладиться. Собак натаскивают на адреналин и усиленное потоотделение таких людей...
Не факт, что это будет 100% попадание, надо будет проверить. Натаскать собаку на любой запах можно за месяц-два. Это вкусо-поощрительтный метод. Когда собака находит определенную тряпочку, она поощряется», - сказал Дементьев.
Отмечается, что собака не сможет учуять сам вирус, потому что дать ей его понюхать невозможно. Помимо этого, может заболеть и сам кинолог. Особенно талантливые собаки смогут определять заболевшего человека еще до появления температуры, но на такое умение могут уйти годы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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