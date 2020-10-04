Собаки смогут выявлять коронавирус у человека по выделению адреналина

фото © 3news.ru

Собаку можно научить определять людей, зараженных коронавирусом.

Об этом сообщил РИА Новости глава Национальной кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

В течение месяца-двух животное будет фиксировать характерное потоотделение и выделение адреналина при недомогании, а не сам вирус.

«В Финляндии они уже работают и очень активно. Они наталкиваются не на сам коронавирус, а на выделение биологических жидкостей: пота и так далее, адреналина у человека. При температуре организм вынужден потеть, чтобы охладиться. Собак натаскивают на адреналин и усиленное потоотделение таких людей...

Не факт, что это будет 100% попадание, надо будет проверить. Натаскать собаку на любой запах можно за месяц-два. Это вкусо-поощрительтный метод. Когда собака находит определенную тряпочку, она поощряется», - сказал Дементьев.

Отмечается, что собака не сможет учуять сам вирус, потому что дать ей его понюхать невозможно. Помимо этого, может заболеть и сам кинолог. Особенно талантливые собаки смогут определять заболевшего человека еще до появления температуры, но на такое умение могут уйти годы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снова рекорд: в Крыму выявили 103 новых случая коронавируса. За 3 октября на территории Республики Крым подтверждено 103 новых случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус наступает: в Бахчисарае закрыли роддом. Роддом в Бахчисарае на время приостановил работу. Роженицы направляются в родильные дома Симферополя, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

COVID-19 выявлен у 26 человек в Севастополе. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Крыму хотят зарабатывать на переболевших коронавирусом. Республика Крым может стать регионом для реабилитации тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией.