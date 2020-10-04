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Общество

Российский спортсмен пройдет пешком все побережье Крыма в благотворительных целях

12:24 воскресенье, 4 октября 2020

Спортсмен из Сыктывкара планирует пройти пешком 1,3 тыс км по Крыму, чтобы помочь детям.

Об этом сообщила руководитель некоммерческой организации «Добро мира – Волонтеры Крыма» Наталья Мартынец.

«Сыктывкарец Алексей Михайлусов решил провести отпуск не в праздности, а с пользой. Направляясь по побережью против часовой стрелки, он планирует обойти весь Крымский полуостров, – рассказала она. – Этим путешествием житель Коми хочет привлечь внимание к проблемам семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также помочь конкретным детям: оставшимся без родителей девочкам из Феодосии».

Мартынец уточнила, что речь идет о девочках, которые пострадали и потеряли родителей в 2016 году в результате аварии, а сейчас нуждаются в реабилитации и специализированном оборудовании.

Планируется, что спортсмен Михайлусов прибудет 6 октября в Симферополь, откуда наутро следующего дня отправится в экспедицию под названием «Благотворительный маршрут».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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