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Российские космонавты на МКС готовятся пить воду из мочи
фото © NASA
Российские космонавты на борту МКС возобновили эксперимент «Сепарация» по переработке урины в воду.
Об этом рассказал в Twitter космонавт Иван Вагнер.
«Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую», — рассказал он.
Он отметил, что вечером экипаж уже попробует эту воду.
Испытания новой системы переработки начались в 2018 году. Тогда отмечалось, что выработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд, в частности для получения кислорода. В американском сегменте система регенерации жидкости используется уже несколько лет, это сократило зависимость астронавтов от поставок с Земли.
Обеспечение экипажей космических кораблей пищей, а также водой является важнейшим аспектом любой миссии. Еще несколько лет назад свежая питьевая вода доставлялась с Земли на грузовых кораблях, но теперь объем этих поставок можно сократить на 63%. Новые системы очистки способны производить около 6 000 литров воды ежегодно. Материалом для ее создания являются абсолютно все жидкости, которые выделяют находящиеся на борту люди и животные. На фильтрацию отправляются пот, конденсат выдыхаемого воздуха, слив из душа, а также моча.
Последний ингредиент стал настоящим камнем преткновения: в то время, как американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС) пьют воду, бывшую когда-то мочой – их российские коллеги категорически отказываются это делать. Более того: моча с российской части МКС отправляется на американскую сторону для переработки и употребления.
Ранее исследователи из Бельгийского университета придумали простую, но эффективную машину для переработки урины в питьевую воду и уже успели успешно опробовать ее на деле.
Устройство, состоящее из двух дистилляторов и огромного нагревающегося бака, было установлено на музыкальном фестивале в бельгийском городе Генте. По словам создателей, за время проведения мероприятия им удалось преобразовать отходы посетителей в тысячу литров воды, которая пригодна к повторному употреблению человеком. Полученную жидкость они собираются использовать для производства пива.
Аппарат работает следующим образом: вначале урина проходит через мембранную дистилляцию, благодаря чему удается избавиться от 95% аммиака, после чего она сливается в работающий на солнечной энергии резервуар, где кипятится и далее проходит еще одну очистку, где вода отделяется от имеющегося в ней азота и калия. Эти полезные вещества позже пойдут на производство удобрений. Создатели устройства намерены создать еще большие версии своего творения, чтобы установить их в местах массового прохождения людей, как, например, стадионы и аэропорты. Другим желанием ученых является помощь людям в местах с острым дефицитом питьевой воды.
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