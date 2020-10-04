Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 4 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 4 октября.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 23, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 89 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 83 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 88 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 17 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 93 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 99 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 97 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 20, ночью около 12 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 84 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 23, в Николаевке - 22, в Севастополе - 21, в Судаке - 21, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 21, в Сочи - 25, в Турции - 28, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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