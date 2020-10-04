Происшествия
Пожилой пьяный крымчанин хотел «покататься» и попытался угнать «Волгу»
В Симферополе разогретый горячительными напитками пожилой мужчина решил развлечься и попался на неудачной попытке угнать машину с автобазы.
По информации пресс-службы МВД по РК, в полицию обратился сотрудник предприятия и сообщил о задержанном мужчине, который пытался угнать с территории «Волгу». При этом автомобиль был открыт, а ключи были в замке зажигания, так как, по словам заявителя, территория автобазы была ограждена.
Полицейские задержали 64-летнего симферопольца, который объяснил, что просто хотел покататься на автомобиле.
«Предварительно подогревшись спиртным, мужчина перелез через забор автобазы, сел в приглянувшуюся машину и начал кататься по территории. У ворот мужчину задержали сотрудники предприятия», - сообщили подробности в ведомстве.
В отношении пожилого любителя машин возбудили уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».
Теперь симферопольцу грозит до пяти лет лишения свободы.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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