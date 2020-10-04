Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +23
море +22

Происшествия

Пожилой пьяный крымчанин хотел «покататься» и попытался угнать «Волгу»

10:39 воскресенье, 4 октября 2020
Симферополь

В Симферополе разогретый горячительными напитками пожилой мужчина решил развлечься и попался на неудачной попытке угнать машину с автобазы.

По информации пресс-службы МВД по РК, в полицию обратился сотрудник предприятия и сообщил о задержанном мужчине, который пытался угнать с территории «Волгу». При этом автомобиль был открыт, а ключи были в замке зажигания, так как, по словам заявителя, территория автобазы была ограждена.

Полицейские задержали 64-летнего симферопольца, который объяснил, что просто хотел покататься на автомобиле.

«Предварительно подогревшись спиртным, мужчина перелез через забор автобазы, сел в приглянувшуюся машину и начал кататься по территории. У ворот мужчину задержали сотрудники предприятия», - сообщили подробности в ведомстве.

В отношении пожилого любителя машин возбудили уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

Теперь симферопольцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 25-летний житель Балаклавы сообщил в полицию о том, что кто-то угнал автомобиль соседей и разбил его, хотя на самом деле за рулем был он сам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Уголовник торговал в Севастополе чужими земельными участками. Ранее судимый мошенник отправился на очередные 3 года в колонию строгого режима за попытку продать гражданину чужой земельный участок. Вооружившись поддельным распоряжением департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя, преступник 1985 года рождения пытался получить за продажу постороннего имущества 400 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя.

В Крыму мужчина украл сотни пар кроссовок и продавал их на рынке. Житель Симферополя украл в магазине две сотни пар кроссовок, а затем продавал их рынке, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Тренер симферопольской спортшколы подозревается в развращении несовершеннолетней. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего тренера по пулевой стрельбе одной из спортивных школ Симферополя, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Крымчанин избил российского туриста и оставил умирать на обочине. Жителя Евпатории подозревают в убийстве мужчины из Томска, который приехал на полуостров в отпуск, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю.

Коронавирус в Крыму
Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров

Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров

За минувшие сутки в Севастополе выявили еще 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
Снова рекорд: в Крыму выявили 103 новых случая коронавируса

Снова рекорд: в Крыму выявили 103 новых случая коронавируса

За 3 октября на территории Республики Крым подтверждено 103 новых случая коронавирусной инфекции.

Общество
В России нашли братскую могилу с обезглавленными скелетами

В России нашли братскую могилу с обезглавленными скелетами

В Новосибирской области нашли древнюю братскую могилу, возраст которой, по подсчетам ученых, составляет около 5 тыс. лет, сообщает The Siberian Times со ссылкой на заведующего отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина.

Власть
«Людей люблю больше»: Развожаев разрешил вырубить деревья

«Людей люблю больше»: Развожаев разрешил вырубить деревья

В Севастополе большинство участников «общественных слушаний» поддержало строительство медицинского кластера в районе «Хутора Пятницкого», там планируют вырубить деревья.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации