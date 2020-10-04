Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Снова рекорд: в Крыму выявили 103 новых случая коронавируса ● Всплеск заражений впереди: Крым ждет небывалый наплыв туристов из Москвы ● Коронавирус наступает: в Бахчисарае закрыли роддом ● COVID-19 выявлен у 26 человек в Севастополе ● В Крыму хотят зарабатывать на переболевших коронавирусом
Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров
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За минувшие сутки в Севастополе выявили еще 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
«Заболевшие – люди в возрасте от 21 года до 69 лет, из них шесть человек приехали в Севастополь на заработки, остальные – местные жители», - говорится в сообщении. Уточняется, что еще четыре человека выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1,1 тыс. человек.
В стационарах сейчас находится 335 человек. Более 690 человек уже выздоровели, 29 человек умерло. Под наблюдением по месту жительства остается еще 441 человек.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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