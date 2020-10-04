Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров

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За минувшие сутки в Севастополе выявили еще 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

«Заболевшие – люди в возрасте от 21 года до 69 лет, из них шесть человек приехали в Севастополь на заработки, остальные – местные жители», - говорится в сообщении. Уточняется, что еще четыре человека выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1,1 тыс. человек.

В стационарах сейчас находится 335 человек. Более 690 человек уже выздоровели, 29 человек умерло. Под наблюдением по месту жительства остается еще 441 человек.

За прошедшие сутки в Крыму выявили 103 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это рекордное для республики число за весь период пандемии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус наступает: в Бахчисарае закрыли роддом. Роддом в Бахчисарае на время приостановил работу. Роженицы направляются в родильные дома Симферополя, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

COVID-19 выявлен у 26 человек в Севастополе. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Крыму хотят зарабатывать на переболевших коронавирусом. Республика Крым может стать регионом для реабилитации тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией.

Есть «рекорд»: в Крыму выявили 100 новых случаев коронавируса. За 2 октября на территории Республики Крым подтверждено 100 новых случаев коронавирусной инфекции.