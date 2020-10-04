Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +23
море +22

Коронавирус в Крыму

Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров

12:04 воскресенье, 4 октября 2020
Севастополь
Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров

фото © pixabay.com

За минувшие сутки в Севастополе выявили еще 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

 «Заболевшие – люди в возрасте от 21 года до 69 лет, из них шесть человек приехали в Севастополь на заработки, остальные – местные жители», - говорится в сообщении. Уточняется, что еще четыре человека выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1,1 тыс. человек.   

В стационарах сейчас находится 335 человек. Более 690 человек уже выздоровели, 29 человек умерло. Под наблюдением по месту жительства остается еще 441 человек.  

За прошедшие сутки в Крыму выявили 103 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это рекордное для республики число за весь период пандемии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус наступает: в Бахчисарае закрыли роддом. Роддом в Бахчисарае на время приостановил работу. Роженицы направляются в родильные дома Симферополя, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

COVID-19 выявлен у 26 человек в Севастополе. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Крыму хотят зарабатывать на переболевших коронавирусом. Республика Крым может стать регионом для реабилитации тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией.

Есть «рекорд»: в Крыму выявили 100 новых случаев коронавируса. За 2 октября на территории Республики Крым подтверждено 100 новых случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров

Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров

За минувшие сутки в Севастополе выявили еще 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
Снова рекорд: в Крыму выявили 103 новых случая коронавируса

Снова рекорд: в Крыму выявили 103 новых случая коронавируса

За 3 октября на территории Республики Крым подтверждено 103 новых случая коронавирусной инфекции.

Общество
В России нашли братскую могилу с обезглавленными скелетами

В России нашли братскую могилу с обезглавленными скелетами

В Новосибирской области нашли древнюю братскую могилу, возраст которой, по подсчетам ученых, составляет около 5 тыс. лет, сообщает The Siberian Times со ссылкой на заведующего отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина.

Власть
«Людей люблю больше»: Развожаев разрешил вырубить деревья

«Людей люблю больше»: Развожаев разрешил вырубить деревья

В Севастополе большинство участников «общественных слушаний» поддержало строительство медицинского кластера в районе «Хутора Пятницкого», там планируют вырубить деревья.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации