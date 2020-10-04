Происшествия
На центральном рынке в Керчи порезали торговые палатки
В Керчи утром 4 октября обнаружили, что неизвестные порезали целый ряд торговых палаток на центральном рынке.
На месте работает полиция и кинологи. Пострадали палатки с обувью, а также палатки, где торговали сумками и игрушками. Подробности происшествия уточняются.
Отметим, рынок охраняется, и в нерабочее время - закрывается.
В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ
Ранее Новости Крыма сообщали:
ДТП с пассажирским автобусом в Керчи: есть пострадавшие. В Керчи столкнулись Жигули и пассажирский автобус, пострадали водитель и пассажир легкового авто.
Опубликовано видео с места гибели двух детей и взрослого в Крыму. В пятницу в Сакском районе Крыма в частном домовладении произошел пожар. На месте трагедии были обнаружены тела двух малолетних детей - мальчиков в возрасте 5 и 2 лет и их 50-летнего дедушки.
В Крыму на пожаре погибли двое детей и их дедушка. В Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре двух малолетних детей и их дедушки.
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В Киеве открыли памятник человеку, освободившему Крым от большевиков
В Киеве открыли первый в Украине памятник полковнику армии Украинской Народной Республики Петру Болбочану (1883-1919).
Собаки смогут выявлять коронавирус у человека по выделению адреналина
Собаку можно научить определять людей, зараженных коронавирусом.
Не щадит никого: в Севастополе COVID выявили у молодежи и пенсионеров
За минувшие сутки в Севастополе выявили еще 23 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Рост не остановить: в Крыму рекорд по количеству новых заражений
За 1 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции.
2 октября
Всплеск заражений впереди: Крым ждет небывалый наплыв туристов из Москвы
Крым не отпускает из своих жарких объятий гостей из регионов России. Загрузка отелей все еще превышает 90%, а в октябре отельеры ожидают новый поток туристов, но уже из Москвы.