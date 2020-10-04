На центральном рынке в Керчи порезали торговые палатки

В Керчи утром 4 октября обнаружили, что неизвестные порезали целый ряд торговых палаток на центральном рынке.

На месте работает полиция и кинологи. Пострадали палатки с обувью, а также палатки, где торговали сумками и игрушками. Подробности происшествия уточняются.

Отметим, рынок охраняется, и в нерабочее время - закрывается.

В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ

Ранее Новости Крыма сообщали:

ДТП с пассажирским автобусом в Керчи: есть пострадавшие. В Керчи столкнулись Жигули и пассажирский автобус, пострадали водитель и пассажир легкового авто.

Опубликовано видео с места гибели двух детей и взрослого в Крыму. В пятницу в Сакском районе Крыма в частном домовладении произошел пожар. На месте трагедии были обнаружены тела двух малолетних детей - мальчиков в возрасте 5 и 2 лет и их 50-летнего дедушки.

В Крыму на пожаре погибли двое детей и их дедушка. В Республике Крым возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре двух малолетних детей и их дедушки.

Кадыров лично пообещал разобраться с чеченским убийцем крымского спортсмена. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров призвал «не нагнетать страсти» вокруг убийства жителя Симферополя, в котором подозревается чеченец, отдыхавший в Крыму.