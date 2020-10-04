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На севастопольца составили админпротокол за нахождение в поликлинике без маски

14:29 воскресенье, 4 октября 2020
Севастополь

На жителя Севастополя составили административный протокол за нахождение в поликлинике без маски.

Об этом сообщает Ленинский районный суд Севастополя.

В суде отметили, что в связи с ужесточением мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Севастополе, на улицах города появились полицейские патрули, проверяющие соблюдение гражданами масочного режима в общественных местах.

«Один из таких нарушителей был выявлен правоохранителями в помещении поликлиники №1 первой горбольницы. В отношении местного жителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.6.1 КоАП России, который в ближайшее время будет рассмотрен Ленинским районным судом», – говорится в сообщении.

Имя и фамилия фигуранта административного дела не указаны, его публичных комментариев нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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