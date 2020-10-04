На севастопольском пляже снова обнаружили уголь

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Его частички заметили на берегу песочного пляжа в Ушаковой балке.

В Севастополе на берегу песочного пляжа в Ушаковой балке местные жители обнаружили частички угля. О находке, сделанной на прибрежной территории, в социальной сети рассказал депутат Совета ВМО Нахимовского МО Дмитрий Белогорцев.

«Незамедлительно выехал на место. И действительно – в прибрежной полосе волнами намыто большое количество черных крупиц, по внешнему виду, структуре и характерному блеску напоминающих не что иное, как уголь антрацит», – написал Дмитрий Белогорцев.

Отметим, что речь идет о территории так называемой Угольной бухты или Угольной стенки, получившей свое название от находившегося здесь на стыке XIX – XX веков угольного склада. Однако, по словам Белогорцева, сделанные им ранее находки по разным признакам не выглядят так, будто пролежали на дне сотню лет.

«Начались обсуждения – <говорилось, что> причал угольный, все об этом знают, что Угольная стенка там была, где сгружали уголь, и он накопился где-то на дне, а сейчас всплыл. Просто никто почему-то не учитывает, что корабли на двигателях с углем почти сто лет назад ходили», – рассказал Дмитрий Белогорцев.

Кроме «исторической версии» касательно появления угля на пляже, жители Корабельной стороны выдвигают и другие. В частности, звучали предположения, что где-то поблизости ведутся работы по отгрузке или погрузке угля, также возможно, что его намыло из другого места после аварийной просыпки.

Сказать, насколько опасно или безопасно нахождение полезного ископаемого на морском берегу, должны специалисты, отметил Дмитрий Белогорцев. Сейчас местные жители готовят коллективное письмо в Севприроднадзор по данному вопросу.

Отметим, что в настоящее время вопросы, касающиеся водоохранной зоны Черного моря, находятся в компетенции Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора, то есть рассматриваются на более высоком уровне.

В тексте использованы материалы: Форпост

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