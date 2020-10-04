Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса

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Между прививками от гриппа и коронавирусной инфекцией должно пройти время.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил профессор Юрий Криворутченко.

«Вирусы гриппа и коронавируса различаются по основным биологическим характеристикам. У них разный геном, разное поведение в период заражения клеток. Поэтому одна вакцина защитить от гриппа и коронавируса не сможет. Инфекция должна быть профилактирована именно вакциной против нее. В идеале нужно привиться от гриппа и от коронавирусной инфекции. При этом можно рассчитывать на возникновение защитного иммунитета. Однако каждая из этих вакцин имеет противопоказания», - сказал он.

Помимо этого, важным условием для прививки является хорошее самочувствие.

«Человек должен делать прививку, когда он здоров. Именно сейчас нужно прививаться от гриппа, а через месяц-полтора от коронавируса», - уточнил профессор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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