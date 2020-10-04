«Людей люблю больше»: Развожаев разрешил вырубить деревья

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В Севастополе большинство участников «общественных слушаний» поддержало строительство медицинского кластера в районе «Хутора Пятницкого», там планируют вырубить деревья.

Об этом сообщает сайт правительства города.

«Строительство многофункционального медицинского комплекса на пересечении Фиолентовского и Камышового шоссе вблизи уже двух существующих больниц поддержали 269 человек, 46 участников слушаний высказались против реализации проекта в этом месте», – сообщили власти.

По данным правительства, основная дискуссия развернулась вокруг вырубки зеленых насаждений на землях, где планируется построить медицинский кластер. Руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова утверждает, что за каждое изъятое дерево предусмотрены компенсационные посадки в двойном размере.

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при строительстве «ни одного лишнего дерева не тронем».

«Наш медицинский городок должен утопать в зелени. Поверьте, мне тоже жаль рубить деревья. Мы все любим деревья, но людей я люблю больше. А люди ждут новые больницы», – пояснял Развожаев.

Сообщается, что речь идет о строительстве больницы скорой помощи на 450 коек, инфекционной больницы на 200 коек, онкологического диспансера на 180 коек, психиатрической больницы на 220 коек, центра судмедэкспертизы, медицинского колледжа с общежитием, подстанции скорой помощи на 9 боксов.

Ранее сообщалось, что в Севастополе расширяют улицу Льва Толстого за счет вырубки деревьев.

Перед этим в Севастополе завершилась реконструкция парка имени Николая Музыки. По словам местных жителей, в ходе реконструкции строители вырубили часть деревьев, из-за этого в парке образовались пустые площадки, на которых растут сорняки.

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