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Происшествия

Группу туристов эвакуировали с тропы Голицына в Крыму

08:53 воскресенье, 4 октября 2020

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, вчера в 19.42 в службу спасения поступило сообщение о том, что пятеро туристов поднялись на «Тропу Галицына» в районе пгт Новый Свет и самостоятельно спуститься не могут.

К месту происшествия были оперативно направлены силы и средства 4 поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники «Крым-Спас».

По прибытии на место вызова был установлен телефонный и визуальный контакт с туристами. Поднявшись к потерпевшим, спасатели последовательно организовали безопасный спуск пострадавших вниз пешим ходом.

После того как граждане оказались в безопасном месте у подножия горы, с ними была проведена профилактическая и разъяснительная беседа.

Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Таракташской тропе около Ялты потерялись туристы. Двое туристов сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке на Таракташской тропе.

Две туристки из Екатеринбурга потерялись в крымских горах. Две туристки из Екатеринбурга заблудились в районе горы Ай-Петри, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Спасатели эвакуировали туристку с тропы Голицына. Пострадавшая оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не могла.

В Крыму спасатели сняли с горы перевернувшегося с квадроциклом туриста. В Бахчисарайском районе недалеко от села Верхоречье турист на квадроцикле опрокинулся и повредил ногу.

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