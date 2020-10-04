Происшествия
Группу туристов эвакуировали с тропы Голицына в Крыму
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, вчера в 19.42 в службу спасения поступило сообщение о том, что пятеро туристов поднялись на «Тропу Галицына» в районе пгт Новый Свет и самостоятельно спуститься не могут.
К месту происшествия были оперативно направлены силы и средства 4 поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники «Крым-Спас».
По прибытии на место вызова был установлен телефонный и визуальный контакт с туристами. Поднявшись к потерпевшим, спасатели последовательно организовали безопасный спуск пострадавших вниз пешим ходом.
После того как граждане оказались в безопасном месте у подножия горы, с ними была проведена профилактическая и разъяснительная беседа.
Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
На Таракташской тропе около Ялты потерялись туристы. Двое туристов сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке на Таракташской тропе.
Две туристки из Екатеринбурга потерялись в крымских горах. Две туристки из Екатеринбурга заблудились в районе горы Ай-Петри, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Спасатели эвакуировали туристку с тропы Голицына. Пострадавшая оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не могла.
В Крыму спасатели сняли с горы перевернувшегося с квадроциклом туриста. В Бахчисарайском районе недалеко от села Верхоречье турист на квадроцикле опрокинулся и повредил ногу.
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