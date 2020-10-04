Группу туристов эвакуировали с тропы Голицына в Крыму

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, вчера в 19.42 в службу спасения поступило сообщение о том, что пятеро туристов поднялись на «Тропу Галицына» в районе пгт Новый Свет и самостоятельно спуститься не могут.

К месту происшествия были оперативно направлены силы и средства 4 поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники «Крым-Спас».

По прибытии на место вызова был установлен телефонный и визуальный контакт с туристами. Поднявшись к потерпевшим, спасатели последовательно организовали безопасный спуск пострадавших вниз пешим ходом.

После того как граждане оказались в безопасном месте у подножия горы, с ними была проведена профилактическая и разъяснительная беседа.

Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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